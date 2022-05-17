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Военнослужащие Народной милиции ЛНР внимательно обследовали подземные коммуникации крупного химического завода «Заря» в Рубежном – населенном пункте, полностью освобожденном от украинских националистов.

Боевики превратили его в военную базу, на которой дислоцировались не только подразделения ВСУ, но и американские наемники. Они пытались оказывать сопротивление в ходе наступления союзных сил ВС РФ и ЛНР, но им не оставили ни единого шанса. Теперь территория завода полностью находится по контролем властей республики, как и весь город.

В ходе обследования завода было обнаружено много оружия, которое страны НАТО отправляли Киеву. Теперь все это хорошо послужит войскам РФ и ЛНР для борьбы с националистами и поможет освобождать другие населенные пункты на территории Луганской народной республики.

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