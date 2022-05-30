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Информация о грядущем глобальном голоде – не больше чем разговоры, которые ведут к повышениям цен на продовольствие. Такое мнение высказал руководитель Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Во время пресс-конференции в информагентстве “Россия сегодня” Злочевский отметил, что “истерия на тему грядущего голода” ни к чему хорошему не приведёт. Глава РЗС уверен, что никаких объективных предпосылок для дефицита продовольствия сейчас нет, а те сроки, которые называют западные эксперты по поводу наличия запасов продовольствия – это около десяти недель – исходят из рекомендуемых ООН резервов зерна, которые хранятся во всех странах.

Злочевский также добавил, что информация о будущем голоде на фоне нестабильной геополитической обстановки создаёт “рогатки на логистических путях”: увеличение стоимости транспортировки, повышение цены за страховку груза и так далее. Если бы ничего этого не было, уверен эксперт, цена за тонну зерна составляла бы чуть больше 300 долларов. Сейчас же она стоит 450 долларов.

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