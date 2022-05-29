Всероссийская перепись населения, которая проходила в прошлом году, показала, что в России стало больше городов с населением выше одного миллиона человек. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает ТАСС.

Статус “миллионников” получили 4 города. Это Пермь, Воронеж, Краснодар и Красноярск. Таким образом, в России сейчас 16 таких городов, уточняет информационное агентство. В список населённых пунктов, число жителей в которых преодолело отметку в миллион человек, кроме указанных городов, входят Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.

По данным Федеральной службы статистики, в городах-миллионниках в России проживает почти четвёртая часть населения всей страны. Это около 40 миллионов человек. Согласно последним подсчётам (на 1 января 2022 года) в России проживало 145,4 миллиона человек. Это примерно на 1 миллион меньше, чем было зафиксировано на начало прошлого года.

Как отмечают специалисты, в 2021 году из-за эпидемии коронавируса в России была зафиксирована рекордная за последнее время смертность населения. А естественная убыль населения (разница между числом умерших и родившихся) стала одной из самых высоких за многие десятилетия.