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В изменившихся экономических условиях добывать нефть в тех же объёмах, что и раньше, в России не имеет смысла. Нефтедобычу нужно сократить примерно на треть: с 10 миллионов баррелей в сутки, до 7-8-ми. Об этом в статье для РБК написал совладелец компании “Лукойл” Леонид Федун.

Как отметил специалист, около 8 миллионов баррелей нефти хватит, чтобы обеспечивать, как внутренний спрос, так и экспорт. Кроме того, такой объём экспорта негативно не влияет на поступления в бюджет –  государство от сокращение нефтедобычи ничего не потеряет.

Сейчас, для быстрой реализации большого объёма нефти цену на неё скидывают на 30-40%. Но, как считает Федун, особой экономической выгоды от таких сделок нет. Гораздо целесообразнее, считает специалисты, сохранить неизвлечённые запасы нефти для будущего потребления.

По мнению совладельца “Лукойла”, со временем спрос на нефть не упадёт, а будет только расти. Будет увеличиваться и её рыночная стоимость, вызванная высокой инфляцией по всему миру.

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