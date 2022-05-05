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В России появилась не только вкусная, но и полезная колбаса. Доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин представил колбасу, которая способна снижать уровень сахара в крови. Подробности передает РИА Новости.

Продукт был разработан совместно с РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений. Гурин отметил, что именно на их базе разрабатывалась рецептура и технология. Эксперт добавил, что уже давно доказана польза вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия «Арфазетина» для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа.

Также в состав продукта добавляются створки фасоли, которые помогают эффективно снизить уровень глюкозы в крови. По словам Гурина, производство такой колбасы начнется уже в конце осени этого года. Первые партии будут небольшими – по 200 килограммов день. Но в дальнейшем объемы будут постепенно наращиваться. Эксперт уверен, что реализация этого проекта позволит снизить импорт лекарственных препаратов, которые необходимы для профилактики и лечения диабета 2 типа.

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