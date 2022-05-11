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Число случаев, когда злоумышленники берут кредиты, воспользовавшись персональными данными ничего не подозревающих граждан, увеличилось. Об этом сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества. В автономной некоммерческой организации в этой связи разъяснили, как действуют мошенники и как россиянам себя обезопасить.

Специалисты уверяют, что получить небольшой займ или кредит сейчас относительно просто. Достаточно оформить заявку в Интернете, имея только портретное фото, паспортные данные и скан самого паспорта. Этим зачастую и пользуются мошенники, когда берут кредиты на чужое имя. В этой связи специалисты призывают граждан внимательно следить за тем, где они оставляют свои персональные данные и по возможности ограничить загрузку изображений своих документов куда бы то ни было. Особенно, если интернет-ресурс вызывает подозрение.

Из этой же серии совет внимательнее следить за своими документами оффлайн. Если человек, к примеру, не сразу заметил пропажу паспорта, то нашедший его злоумышленник сможет только за один день оформить по нему десятки микрозаймов.

Ещё один совет касается сохранения данных в мобильных телефонах. В случае потери смартфона, необходимо незамедлительно блокировать сим-карту. Если в банковском приложении на телефоне не установлены достаточные меры защиты, это сразу определят злоумышленники и через него возьмут на потерявшего смартфон гражданина кредиты. Доказать, что истинный владелец смартфона займы не брал будет крайне тяжело – операции, которые совершаются через банковские приложения автоматически считаются подтверждёнными пользователем.

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