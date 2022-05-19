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Итальянская Финансовая гвардия на фоне действующих антироссийских санкций заморозила активы совместной российско-итальянской компании Superjet International в размере 150 миллионов евро. Также под арест попали пять самолетов. Подробности сообщает РИА Новости.

Предприятие было организовано в 2007 году. Оно работало в пригороде Венеции Тессере в районе международного аэропорта “Марко Поло”. Superjet International занималась продажей самолетов SSJ-100 за рубежом.

Такое решение связано с санкциями в отношении “Объединённой авиастроительной корпорации”. Месяц назад в компании заявили о возникших сложностях с выплатами заработной платы работникам Superjet International. Всего в компании работали 144 сотрудника, 20 человек находились в офисе в Москве. Ранее Il Gazzettino писала, что они остались без финансовых средств, так как все счета компании были заблокированы.

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