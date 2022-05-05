читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последние несколько дней на Северодонецком и Славянском направлениях в Донбассе интенсивно заработала российская артиллерия. Это привело к существенному увеличению потерь в украинской армии, сообщает «Военное обозрение».

Киев стремительно теряет не только живую силу, но и боевую технику. Под ураганным огнем его военным подразделениям приходится бросать позиции и отступать к другим укрепрайонам, однако добраться до них уже не так просто.

Некоторые формирования используют другую тактику. Они просто бросают оружие и «растворяются на местности», разбегаясь в западном направлении небольшими группками. Такой подход оставляет им несколько больше шансов на спасение.

Авторы портала отмечают, что в последние дни увеличились и потери бойцов территориальной обороны Украины. Это связывают с новым указом президента Зеленского, позволяющим перебрасывать подразделения ТрО из одного региона в другой.

Вам может понравиться

Военный эксперт Гундаров: Россия не даст Польше занять Западную Украину

Польша совершенно напрасно надеется под шумок российской спецоперации получить Западную Украину, так как РФ не позволит ей этого сделать, уверен военный эксперт Владимир Гундаров. Он напомнил, что недавний удар по

Бородай рассказал, почему бойцы ВСУ при отступлении бросают ПТРК FGM-148 Javelin из США

Армия Украины перенасыщена оружием и деньгами, поэтому при наступлении ВС РФ украинские солдаты просто бросают на позициях дорогостоящее вооружение и технику, рассказал бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. В интервью сайту

ВСУ нарыли многокилометровых окопов прямо во дворах жилых домов в Рубежном

Украинские военные в Рубежном Луганской области нарыли окопов по несколько километров в длину. Причем для этого они выбрали по устоявшейся уже традиции жилые массивы города, сообщает РИА Новости. Напомним, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 5 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 5 мая – небольшой дождь, до 13 °C |