В последние несколько дней на Северодонецком и Славянском направлениях в Донбассе интенсивно заработала российская артиллерия. Это привело к существенному увеличению потерь в украинской армии, сообщает «Военное обозрение».

Киев стремительно теряет не только живую силу, но и боевую технику. Под ураганным огнем его военным подразделениям приходится бросать позиции и отступать к другим укрепрайонам, однако добраться до них уже не так просто.

Некоторые формирования используют другую тактику. Они просто бросают оружие и «растворяются на местности», разбегаясь в западном направлении небольшими группками. Такой подход оставляет им несколько больше шансов на спасение.

Авторы портала отмечают, что в последние дни увеличились и потери бойцов территориальной обороны Украины. Это связывают с новым указом президента Зеленского, позволяющим перебрасывать подразделения ТрО из одного региона в другой.