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Транспортная полиция Польши задержала колонну из 10 российских грузовиков КАМАЗ 43118 рядом с литовской границей. На вид все автомобили совершенно новые, поэтому есть предположение, что их приобрел один из польских бизнесменов.

Регистрационные номера КАМАЗов указывают, что они выехали из Татарстана и направлялись в Польшу. Точный маршрут их следования в настоящий момент выясняется местными правоохранителями.

Не исключено, заявляют в польской полиции, что российские грузовые автомобили не могут пересечь границу страны, так как это будет нарушением санкций, введенных против РФ Евросоюзом.

В настоящий момент официальной информации о дальнейшей судьбе колонны, как и о причинах ее задержания не поступало.

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