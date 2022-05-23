Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен сосредоточиться на решении внутренних проблем своего государства, а не заглядывать в карманы к норвежцам, написали пользователи социальной сети «Твиттер». Так они прокомментировали высказывание главы правительства о том, что Норвегии стоило бы поделиться с Украиной прибылью, которую она сейчас получает на продаже нефти и газа.

Полякам совершенно не понравилось это заявление Моравецкого. Многие из них написали, что оно показалось призывом к «раскулачиванию богатых». Подобные высказывания неуместны, так как эпоха строительства коммунизма давно миновала, передает РИА Новости.

Ответил на заявление польского премьера и МИД Норвегии. Представители ведомства сообщили, что на Украину они и без того выделяют немалые суммы, а дополнительная прибыль из-за подорожания нефти и газа пойдет в пенсионный фонд страны.