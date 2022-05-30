На дорогах Польши все чаще можно увидеть велосипеды. Кроме того, местные жители активно пересаживаются с личного транспорта на общественный из-за стремительного подорожания топлива.

Так, пан Юлий из Вроцлава рассказал польскому изданию Gazeta, что в любое время года старается как можно больше использовать велосипед. Автомобиль же стоит в гараже и применяется только в том случае, если нужно на выходные выехать за город либо отправиться в дальнюю поездку.

В основном велосипеды используются в тех городах, где нет возможности полностью пересесть на общественный транспорт. В противном случае люди выбирают поезд или автобус, оставляя личный автомобиль в гараже, так как цены на топливо для многих стали неподъемными.