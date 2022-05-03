Официальный представитель главы Луганской народной республики Родион Мирошник рассказал о начале интенсивных боев в подконтрольных Киеву городах Северодонецк и Лисичанск. Эти населенные пункты имеют большое значение для Украины, но союзные войска совсем скоро установят над ними контроль.

Народная милиция ЛНР уверенно продвигается вперед, сперва используя артиллерийские оружия для нанесения интенсивных ударов по противнику, а затем осуществляя зачистку территорий. Сейчас самыми горячими участками являются южная и восточная части Лисичанска.

Мирошник рассказал, что артиллерия выполняет свои задачи на «отлично». После артподготовки вперед выдвигается пехота, которая зачищает местность, а через два часа орудия снова начинают обстреливать новые участки фронта.