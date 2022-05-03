читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель главы Луганской народной республики Родион Мирошник рассказал о начале интенсивных боев в подконтрольных Киеву городах Северодонецк и Лисичанск. Эти населенные пункты имеют большое значение для Украины, но союзные войска совсем скоро установят над ними контроль.

Народная милиция ЛНР уверенно продвигается вперед, сперва используя артиллерийские оружия для нанесения интенсивных ударов по противнику, а затем осуществляя зачистку территорий. Сейчас самыми горячими участками являются южная и восточная части Лисичанска.

Мирошник рассказал, что артиллерия выполняет свои задачи на «отлично». После артподготовки вперед выдвигается пехота, которая зачищает местность, а через два часа орудия снова начинают обстреливать новые участки фронта.

Вам может понравиться

Эксперт Михайлов: Пора прекращать церемониться с ВСУ и начинать бомбить Киев

ВС РФ должны давно перестать церемониться с Украиной и нанести ракетные удары по главным центрам в Киеве, которые принимают решения, уверен политолог Евгений Михайлов. Он пояснил, что российская армия слишком

RusVesna: Изюмский фронт завален телами боевиков украинских ВС

Российские военные продолжают успешно выполнять задачи в рамках спецоперации ВС РФ на Украине. Они уничтожают позиции боевиков противника, бронетехнику, тяжелое вооружение и авиацию. Ожесточенные бои сейчас идут на Изюмском направлении,

Кедми: НАТО и США сейчас не готовы вступить в прямое противостояние с Россией

Североатлантический альянс в настоящий момент не готов к прямому противостоянию с Россией, уверен политолог Яков Кедми. Он пояснил, что НАТО вступает в боевые действия только тогда, когда уверен в своей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |