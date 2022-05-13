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Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Россию разблокировать черноморские порты Украины. Он заявил, что в них находятся суда с пшеницей, без которой миллионы людей в разных странах мира могут умереть с голоду.

По словам Бизли, РФ должна проявить сочувствие к людям, которые живут в других странах и с нетерпением ждут поставок украинской пшеницы. Ее отношения с Киевом не могут влиять на продовольственный кризис, который может грянуть именно из-за блокировки портов.

Россия действительно заблокировала Одессу и черноморские порты, находящиеся рядом с ней. Однако сделала она это из-за минирования Киевом акватории. В настоящий момент сорвавшиеся с якорей мины находятся в свободном дрейфе и вполне могут привести к катастрофическим последствиям для гражданских судов.

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