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ВС РФ применили стратегические ракетоносцы для ударов крылатыми боезарядами по территории Одесской области. Об этом в социальных сетях активно пишут местные жители, которые также выкладывают видео и фото последствий взрывов.

Сообщается, что четыре из шести ракет угодили по авиазаводу в Одессе, который в 2014 году возобновил свою деятельность и осуществлял в основном работы по модернизации и ремонту имеющихся на вооружении боевых самолетов.

Остальные две ракеты попали по аэропорту, который ВСУ использовали для военных целей. Они нанесли новые повреждения взлетно-посадочной полосе, которая ранее уже попадала под ракетный удар ВС РФ.

В настоящий момент одесские власти сообщают, что крупный пожар, вспыхнувший после атаки, уже ликвидирован,

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