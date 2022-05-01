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Знаком солидарности с коллегами из Швеции назвали профсоюзы в Нидерландах отказ разгружать танкер с российской нефтью в порту Амстердама. Ранее танкер Sunny Liger не стали принимать в шведских портах. Но такая акция нидерландских докеров – единичный инцидент, проблем с разгрузкой танкеров уже не возникает. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на представителей профсоюзов.

Инцидент с Sunny Liger произошёл 30 апреля. Судно было загружено российской нефтью, которую отказались принимать в Швеции, поэтому оно отправилось в порт Амстердама. Но и там танкер отказались обслуживать, ссылаясь на солидарность со шведскими докерами.

Впоследствии, власти Нидерландов признали, что отказ был неправомерным – Sunny Liger не попадает под антироссийские санкции, поскольку ходит под флагом Маршалловых островов. Уже 1 мая в порт Амстердама вошёл новый танкер с российскими энергоносителями – CB Caribic. Проблем с его разгрузкой не возникло. По словам представителей профсоюзов и властей, которых цитирует телерадиовещательная корпорация, юридически бойкотировать суда с российской нефтью “очень сложно”.

После начала специальной военной операции на Украине в странах Евросоюза начались разговоры о постепенном отказе от российских нефти и газа. Сокращение поставок российских энергоносителей власти Евросоюза обсуждают перед принятием очередного пакета антироссийских санкций. Между тем, по словам специалистов, многие страны не готовы резко отказаться от импорта нефти и газа из России – альтернативных источников поставок в том же объёме просто нет.

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