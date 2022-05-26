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В первые дни после начала спецоперации ВС РФ Польша ввела бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев с Украины. Однако 1 июня эта льгота отменяется, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет только о Варшаве, которая вводила льготы для беженцев до 1 июня. В Познани и Люблине украинцы смогут ездить бесплатно до конца первого летнего месяца. А вот Гдыня, Гданьск и Сопот отменили льготный проезд еще в апреле.

Ранее о дальнейшей судьбе украинских беженцев в разных странах мира рассказал политический эксперт Юрий Кот. Он пояснил, что пока граждане Украины будут согласны выполнять роль безмолвных слуг для местных жителей, их присутствие будут терпеть. Однако как только они заявят, что не хотят быть рабами, их просто вышвырнут, не объясняя причин.

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