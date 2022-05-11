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Новые штаммы коронавирусной инфекции обязательно появятся. Это лишь вопрос времени. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По сообщению ТАСС, глава федерального Минздрава отметил, что новый штамм коронавируса обязательно создаст новые вызовы для мирового сообщества. Ранее такие вызовы появлялись вместе со штаммами “дельта” и “омикрон”.

Наиболее эффективной мерой против нового штамма коронавирусной инфекции Мурашко считает механизм раннего его предупреждения. По мнению главы ведомства, сейчас над созданием собственного такого механизма должны работать страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР).

Как сообщалось ранее, в России наибольшее распространение сейчас получил штамм коронавируса “омикрон”. На заражение им и его вариантами приходится более 90% новых случаев. “Омикрон” отличатся высокой заразностью, однако заболевание, которое он вызывает (ковид), протекает у большинства заражённых в более лёгкой форме, чем ковид, вызванный штаммом “дельта”.

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