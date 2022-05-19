Воздушно-космические силы России успешно уничтожили с помощью ракет два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1» Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Минобороны, дивизион ЗРК C-300 был уничтожен авиацией в Николаевской области Украины, а «Бук-М1» — в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики. Кроме того, российским военным за прошедшие сутки удалось поразить ракетами семь пунктов управления, 26 районов с техникой ВСУ и живой силой, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

С самого начала проведения спецоперации на Украине российским военным удалось уничтожить 3 026 единиц специальной военной автомобильно техники, 1 562 орудия полевой артиллерии и минометов, 172 самолета и 125 вертолетов ВСУ, 313 ЗРК, 942 беспилотника.