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Российская истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29. Произошло это в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Подробности сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве проинформировали о том, что армейской авиацией были поражены два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой украинской силы и военной техники. Также сообщено о том, что в районе Пилипчатино ДНР был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

В результате нанесения ударов российской авиации были уничтожены свыше 210 бойцов Вооруженных сил Украины, также выведены из строя 31 единица военной техники.

Кроме того, представители Минобороны сообщили о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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