В Минобороны РФ повели итоги спецоперации России на Украине на 24 мая 2022 года.

За прошедшие сутки российским военным удалось поразить высокоточными ракетами воздушного базирования 36 районов сосредоточения техники и живой силы ВСУ, три пункта управления, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады рядом с населенным пунктом Соледар, шесть складов боеприпасов.

Армейской авиацией были поражены три склада боеприпасов, два пункта управления, 80 районов, в которых базировались бойцы ВСУ и находилась техника и вооружение. Также был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино Донецкой Народной Республики.

Всего за истекшие сутки уничтожено более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники, сбит украинский самолет МиГ-29.

Российскими средствами противовоздушной обороны были успешно сбиты пять беспилотных летательных аппарата, перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».