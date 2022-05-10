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Попытка ВСУ застать врасплох российские войска на острове Змеиный обернулась для Киева серьезными потерями в живой силе и технике. Минобороны РФ рассказало, что команда начать штурм острова поступила от президента Украины Зеленского с подачи кураторов из США и НАТО.

Киев активно задействовал авиацию, сделав на нее основную ставку, однако она не сыграла. В результате неудавшегося штурма ВВС Украины лишились истребителя Су-27, трех фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также 29 беспилотников, 8 из которых – это турецкие Bayraktar TB2.

Кроме того, в ходе операции были уничтожены три вертолета Ми-8 с десантниками, намеревавшимися высадиться на Змеиный, и винтокрылая машина Ми-24. На фоне достаточно плачевного состояния ВВС Украины это весьма серьезные потери, компенсировать которые просто невозможно.

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