Проект газопровода «Северный поток-2» приказал долго жить уже в первый день спецоперации ВС РФ на Украине, заявила официальный представитель Минэкономики ФРГ Аннике Айхорн.

Она также рассказала, что подземные хранилища в Германии почти на сорок процентов заполнены газом. Голубое топливо поступает стабильно из Норвегии и Голландии, причем эти страны готовы в любой момент повысить объемы поставок.

«Северный поток действительно мертв», – повторила Айхорн.

Напомним, что приостановка «Северного потока-2» стала одной из санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля текущего года. Сейчас страны Европы также раздумывают над тем, чтобы полностью отказаться от поставок нефти и газа из РФ.