Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о подготовке Брюсселем нового пакета санкций против России.

В эфире радио Sputnik Мария Захарова заявила: “Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока. Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать”.

Запад продолжает придумывать новые санкционные меры давления на Россию на фоне спецоперации на Украине. Основные санкционные меры направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Власти европейских государств все чаще громко заявляют о необходимости полностью отказаться от российских энергоресурсов. Но все эти действия не прошли бесследно для самой Европы. Западные страны столкнулись с резким постом цен не только на топливо, но и на продукты.