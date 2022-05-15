“Оказывается, унижать Европу теперь в тренде”. Так прокомментировала итоги песенного конкурса “Евровидение” официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В интервью на телеканале “Россия 1” представитель МИДа заявила, что победа украинской группы на конкурсе выглядела “неприлично”.

В этом году “Евровидение” проходило в итальянском Турине. Победу на нём одержала украинская группа Kalush Orchestra. Под занавес выступления один из участников коллектива нарушил правило о запрете высказываний на политическую тему и публично попросил оказать помощь Украине.

По мнению Захаровой, выходка представителя украинской группы, само их участие и победа в конкурсе – унижение для европейской телевещательной корпорации, которое не должно было произойти, но произошло.

В этом году музыкальный конкурс “Евровидение” прошёл без участия России. Страну отстранили от выступления ещё в начале марта на фоне начавшейся специальной военной операции на территории Украины. Конкурс проводится ещё с 50-х годов прошлого столетия. Россию и Украину стали представлять на нём исполнители с 90-х годов, после того как на отдельные государства развалился Советский Союз.