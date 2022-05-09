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В одной из мариупольских школ обнаружилась методичка с цветными фото, которая называется ««2014: начало российско-украинской войны». В ней упоминается об основных «героях» Украины, ключевой фигурой среди которых назвал националист и колаборант Степан Бандера, во время Великой Отечественной войны сотрудничавший с нацистами, передает РИА Новости.

Брошюра героизирует и других украинских деятелей, которые в разные годы имели националистические взгляды. Это Симон Петлюра, Евгений Коновалец, а также Иван Мазепа.

О Бандере в методичке говорится все то, что и во многочисленных речах и статьях радикальных националистических сил. Он якобы вел «непримиримую борьбу» против гитлеровских войск. О том, что колаборант сотрудничал с разведкой Третьего рейха, а также с работал с Эрихом Кальтенбруннером и Альфредом Розенбергом, авторы упомянуть забыли.

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