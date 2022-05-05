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В Мариуполе поставили памятник бабушке, которая прославилась на весь мир своей смелостью и мужеством. Женщина вышла на встречу украинским националистам с советским флагом. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Памятник бабушке Ане поставили в Мариуполе на площади Ленинского комсомола. 7 апреля по всему миру разлетелось видео, на котором бабушка держит Красное Знамя. Женщина приняла украинских военных за русских. Она поблагодарила их за освобождение, а солдаты ВСУ вырвали у женщины флаг и начали его топтать. В ответ на это бабушка отказалась принимать от них пакет с едой.

Эта история вызвала огромный резонанс в Организации Объединенных Наций. 4 мая бабушку вместе с супругом нашли под Харьковом. Она живет с мужем в 12 километрах от границы с Россией, но эвакуироваться женщина отказалась.

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