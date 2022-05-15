В Мариуполе на одной из баз националистического батальона «Азов» (запрещен в России) российские военные нашли методичку по полевой медицине Combat Lifesaver. Она предназначена для знакомства с основными принципами оказания помощи раненым военнослужащим в армии Соединенных Штатов.

Это не первая американская брошюра, обнаруженная на базах нацбата. Кроме того, агентство РИА Новости ранее рассказывало о найденных на разных объектах учебника «Английский для военных» и пособий армии США, которые распространяются на условиях секретности. Последние были переведены с английского на украинский и русский языки.

На этот раз, помимо методички по полевой медицине российские бойцы обнаружили еще и брошюру, устанавливающую критерии «оценки практических навыков курса ТССС CLS» специально для боевиков «Азова».