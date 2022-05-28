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Силы ЛНР ведут боевые действия с целью освобождения поселка Камышеваха, что неподалеку от Попасной. Этот населенный пункт является одним из наиболее важных укрепрайонов ВСУ, но часть его уже перешла под контроль Народной милиции независимой Луганской республики, сообщает РИА Новости.

Агентство также опубликовало видеозапись боя за Камышеваху, на которой виднеются клубы дыма над опорными пунктами ВСУ и техника ЛНР.

Напомним, что Попасная уже полностью контролируется силами Луганской народной республики и ВС РФ. В городе расположилась военная комендатура ЛНР, которая проводит круглосуточное патрулирование.

Ранее представители украинского командования заявляли о возможности «вернуть» Попасную, однако после сдачи Светлодарска и практически полного выравнивая фронта реализовать этот план уже не получится.

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