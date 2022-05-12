Сразу три уголовных и двадцать административных дел возбудили власти Латвии после инцидента у памятника советским воинам в Риге 10 мая.

В День Победы 9 мая жители столицы Латвии пришли в парк Победы почтить память советских солдат. По традиции у мемориала возложили цветы. Они пролежали там до следующего дня. Затем власти города пригнали бульдозер, с помощью него собрали цветы и вывезли их на свалку. Возмущённые латвийцы снова пришли к монументу, чтобы провести новую акцию. Тогда в дело вмешалась полиция.

В итоге несколько человек было задержано. На троих из них возбуждены уголовные дела. В частности, под уголовное преследование попал молодой человек, который пришёл к монументу советским воинам с российским флагом. Ещё двоих власти обвиняют в “оправдании геноцида и преступлений против человечности”.

Также на 20 человек составили протоколы о различных правонарушениях: демонстрации запрещённой символики, нарушении правил проведения пикетов и митингов, хулиганстве и неисполнении требований представителей власти.

Доступ к монументу в парке Победы с 11 мая перекрыт полицией Латвии. Сейчас к нему вообще нельзя возложить цветы. В стране тем временем рассматривают возможность снести памятник – сейм Латвии уже принял закон о приостановке договора с Россией об охране мемориальных сооружений.