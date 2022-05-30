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С начала года в России зафиксирован рост открытия новых кафе и ресторанов. Но есть риск, что уже в конце этого года они начнут закрываться в большом количество. Такое мнение рассказали в интервью РИА Новости аналитики экосистемы продуктов для бизнеса “Контур”.

Эксперты прокомментировали: “Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке”.

С января по май фиксируется рост количество заведений общепита. Рынок уже успел адаптироваться к ограничениям, введенным из-за коронавирусной инфекции, вышел на уровень, который был до пандемии.

Руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса компании Михаил Добровольский отметил, что “число предприятий росло в среднем на 1%, процент несущественный, мы ожидаем, что к концу 2022 года перевес в ту или другую сторону будет более заметен”.

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