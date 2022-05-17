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Высокие темпы инфляции в последнее время заметны во многих странах. В том числе и в государствах с сильной экономикой. Так, в Китае за последнее время почти на 2% выросли цены на продукты, бензин подорожал почти на 30%, а рост стоимости дизельного топлива перевалил отметку в 30%.

Для сдерживания инфляции в КНР планируют нарастить добычу угля. Об этом заявил представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй. По его словам, энергоносители на зарубежных рынках постоянно дорожают, что приводит к нежелательным для Китая издержкам, из-за которых вынуждено повышаются цены на товары и услуги.

Линхуэй допустил, что в таких условиях рассматривается увеличение добычи более традиционного для Китая энергоносителя – угля. Представитель госуправления отметил, что этого сырья в КНР достаточно, чтобы обеспечить “значительную добычу”.

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