Во второй половине апреля в Испании были зафиксированы первые случаи оспы обезьян. Но всплеск заболевания пришелся уже на первую неделю мая, приводит РИА Новости сведения от испанского министерства здравоохранения.

Сейчас в стране выявлено 30 случаев заболевания оспой обезьян, поэтому Испания вышла на первое место на европейском континенте. В Португалии заболели 14 человек, а в Великобритании и Канаде – 9 и 2 жителя соответственно.

Оспа обезьян представляет собой заболевание, которое распространяется и от человека к человеку. Оно начинается с повышения температуры болей в голове и мышцах, увеличения лимфоузлов, появления ощущения озноба. На следующем этапе на лице появляется сыпь, которая затем распространяется по всем участкам тела. В основном болезнь протекает в легкой форме и за пару недель исчезает сама по себе. Однако иногда из-за осложнений возможны весьма негативные последствия оспы обезьян.