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Испанское издание Rebelión сообщает, что новости в Европе с каждым днем становятся все тревожнее. Однако даже на этом фоне сообщение о приглашении на саммит НАТО в Мадриде президента Украины Зеленского является по-настоящему «ужасным».

«В Европе последние недели и так были тревожными, как вдруг пришла эта ужасная новость», – написал автор публикации.

Он отметил, что именно желание Североатлантического альянса втянуть Украину в свои ряды привело к началу вооруженного столкновения на ее территории. Сейчас, вместо того, чтобы остановить поставки оружия в Киев и тем самым прекратить кровопролитный конфликт, Альянс продолжает заигрывать с ним. Одновременно с этим превознося Зеленского, который на деле совсем не является таким уж великим лидером нации, каким его изображает западная пресса.

«Он — пособник коррупции в своей стране, президент, который согласился превратить Украину в опасную площадку для агрессии против России», — подытожил испанский журналист.

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