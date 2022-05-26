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Ученые Института здоровья Карлоса III в Испании сумели первую расшифровку последовательности генома вируса бушующей во всей стране оспы обезьян. Для этой цели они получили образцы возбудителя заболевания у 23 пациентов.

Сообщается, что геном почти идентичен тем последовательностям, которые ранее выявили ученые других европейских стран, столкнувшихся с оспой обезьян. Испанские специалисты считают, что заражение ее граждан – это часть вспышки заболевания в Европе.

По предварительной информации, на европейский континент попал западноафриканский штамм вируса, который не склонен к быстрому распространению. Впервые он появился именно в Африке около 50 лет назад. Сейчас, помимо Европы, вирус обнаружен также в Австралии и Америке.

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