Поставки западного оружия на Украину в огромных количествах представляют серьезную угрозу для всего мира. Вооружение и техника, отправляемые Киеву, совсем скоро могут оказаться в руках террористических организаций уверен эксперт по безопасности из Ирака Акилы ат-Тайи.

По его словам, существует огромный риск попадания оружия в руки экстремистов не только на Украине, но и на Ближнем Востоке и других регионах планеты. Используя многочисленные коррупционные схемы и лазейки Киев отправит его боевикам движения «Исламское государство» (запрещено в России), а также другим террористическим организациям, передает РИА Новости.

Акилу ат-Тайи поддержал и другой эксперт по безопасности Джалил Халаф. Он заявил, что большое количество оружия станет угрозой для всего мира, так как будет перепродаваться третьим странам ради получения незаконной прибыли. Его попадание к террористам – это лишь вопрос времени. Халаф также назвал опасной миграцию по миру неонацистских добровольцев, которые устремляются на Украину.