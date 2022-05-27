Заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская рассказала, что частные компании скупали по низким ценам детские пансионаты в Херсонской области. А Киев про это знал и покрывал все сделки.

Татьяна Калиновская рассказала: «До 2014 года тут был прекрасный оздоровительный комплекс с вместимостью до четырехсот детей». А все имущество было оценено всего в 54 000 гривен, что равняется около 150 000 рублей.

Замглавы отметили: «Вы понимаете, что за такую сумму даже ларек нельзя купить. Они все поставили на баланс своей компании, все шло через властей Украины. И так несколько баз».

Сейчас все скупленные незаконным путем базы стоят заброшенные. Не используются по назначению даже базы в самых популярных районах Скадовска в селах Красном и Лазурном.