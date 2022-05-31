На территории Херсонской области с понедельника рубль вошел в официальный полноценный оборот. Теперь все магазины и торговые точки обязаны принимать оплату как в рублях, так и в гривнах. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Подробности передает издание “Прайм“.

Кирилл Стремоусов прокомментировал: “Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены”.

Напомним, что Херсонская область перешла под контроль российских военных в ходе выполнения спецоперации. Также союзные силы установили контроль над частью Запорожской области на юге Украины. В этих регионах уже действуют военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.