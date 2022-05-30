Период нахождения Херсонской области под контролем киевского режима назвали “оккупацией”. Такое мнение высказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Подробности передает РИА Новости.

Кирилл Стремоусов прокомментировал свое заявление: “Херсонская область была оккупирована украинскими националистами, но сегодня навсегда освобождена от нацистов. Это исконно русская земля, и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов. Мы планируем в любом случае, сколько бы не понадобилось времени, стать субъектом Российской Федерации, другого пути и других вариантов у нас нет. Только субъект Российской Федерации”.

По словам Стремоусова, украинский народ нельзя обвинять в том, что власть в стране была захвачена “нациствующими элементами, которые являются резидентами западных партнеров, сделавших из Украины аналогию нацисткой Германии”.

Замглавы назвал народ Украины заложниками политического руководства нацисткой Украины.