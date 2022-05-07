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Киев уже начал терять ударные беспилотные аппараты, полученные от Соединенных Штатов. Портал Avia.Pro рассказал, что над Харьковской областью был уничтожен БПЛА Phoenix Ghost.

США неоднократно заявляли, что эта модель является беспилотником-невидимкой, который неуязвим для систем ПВО. Однако российским военным удалось сбить его выстрелом из обычного стрелкового оружия. При этом хваленый американский дрон даже не успел провести ни единой атаки.

Авторы публикации отмечают, что беспилотник является достаточно грозным оружием, так как способен наносить бронетехнике значительный ущерб. Однако уже первое его использование на Украине показало, что эффективность БПЛА не так высока, как мнит Вашингтон. Если его можно сбить из автомата, но все разговоры о малозаметности являются не более, чем рекламой.

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