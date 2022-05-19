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Жители одного из населенных пунктов Харьковской области обратились к военнослужащим Росгвардии и сообщили о снаряде, который не разорвался на одной из улиц.

Бойцы отреагировали на это обращение и нашли целых четыре боезаряда от реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 кг тротила», – цитирует сообщение пресс-службы Росгвардии РИА Новости.

Также отмечается, что во время утилизации снарядов соблюдались все правила безопасности.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, направленная на прекращение геноцида Донбасса, а также на демилитаризацию ВСУ.

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