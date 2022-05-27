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Все объекты военной инфраструктуры, расположенные в Запорожской области, будут переданы российским военнослужащим. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Он заявил, что украинской армии ее базы и военные объекты больше не понадобятся, поэтому их передадут в распоряжение ВС РФ и Росгвардии. Также Селиванов отметил, что его ведомство ставит приоритетной целью обеспечение гражданского населения тех городов, которые уже освобождены российскими войсками.

Военные базы и инфраструктурные объекты ВСУ передаются Росгвардии именно для того, чтобы она могла навести в регионе порядок и не допустить нанесения вреда жителям украинскими боевиками. 27 мая об этом же сообщил Владимир Рогов, который входит в состав военно-гражданской администрации Запорожской области.

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