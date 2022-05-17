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“Первое для утопающего — это помоги себе сам”. Так прокомментировала депутат Госдумы Елена Ямпольская отказ правительства выделить кинотеатрам страны в виде субсидии 6,5 миллиардов рублей. Глава комитета нижней палаты парламента по культуре предложила владельцам кинозалов осваивать новые рынки.

В качестве альтернатив госпомощи Ямпольская в интервью изданию lenta.ru предложила кинотеатрам рассмотреть возможность проката старых фильмов или кинолент из Индии и Латинской Америки. При этом депутат отметила, что нецелесообразно субсидировать отрасль, которая не пытается помочь сама себе.

Проблемы у отечественных кинотеатров начались в марте. Тогда крупные голливудские студии отказались сотрудничать с российским прокатчиками на фоне событий на Украине. При этом блокбастеры из США были основным источником доходов для кинотеатров. С падением выручки остро стал вопрос о закрытии кинозалов, в связи с чем Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) запросила у правительства финансовую помощь. Однако в ней было отказано – Кабмин потребовал привести дополнительные обоснования для выделения средств. В АВК утверждают, что из-за недостатка денег в России закроется большая часть кинотеатров уже до конца лета.

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