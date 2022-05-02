читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ежегодный отпуск жителей России может увеличиться, если власти поддержат предложение ряда депутатов продлить его на неделю. С предложением выступили парламентарии от ЛДПР.

По мнению одного из авторов идеи, депутата Леонида Слуцкого, семь дней можно было бы использовать, как дополнительные к майским или январским праздникам. Но если такого желания нет, то гражданин мог бы эту неделю использовать по своему усмотрению. Сейчас ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней.

Слуцкий также добавил, что в своё время продлить майские праздники предлагал недавно ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пока речь не идёт о законодательной инициативе. Но, возможно, в скором времени идею парламентариев от ЛПДР оформят в виде законопроекта и вынесут на обсуждение всех депутатов Государственной Думы.

Ранее ЛДПР предлагало сократить новогодние выходные до двух первых дней года. А остальную часть новогодних каникул передать гражданам в виде дополнительных дней к отпуску.

Вам может понравиться

RusVesna: Российские РСЗО “Ураган” массированными ударами сметают оборону ВСУ

Ударно-разведывательный контур «БПЛА – РСЗО», задействованный российскими ВС на Изюмском направлении, продемонстрировал высокую эффективность боевой работы. Портал «Русская весна» показал на видео, как реактивные системы залпового огня, наводимые на цели

Эффективность средств российских ПВО на освобожденных территориях выросла до максимума

Портал «Военное обозрение» прокомментировал заявление Минобороны РФ об успешном продвижении российских войск в ходе спецоперации на Украине, а также отметил, что эффективность средств ПВО, задействованных в освобожденных районах страны, достигла

Украина начала военные маневры неподалеку от границы Приднестровья

Неподалеку от города Подольска (бывший Котовск) в Одесской области стартовали учения Вооруженных сил Украины по боевому слаживанию. В городском совете отметили, что это краткосрочные маневры, которые завершатся уже 30 апреля,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 2 мая – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 мая – ясно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 мая – снег, до 2 °C | Королев: погода, 2 мая – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 2 мая – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 2 мая – дождь, до 9 °C |