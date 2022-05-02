Ежегодный отпуск жителей России может увеличиться, если власти поддержат предложение ряда депутатов продлить его на неделю. С предложением выступили парламентарии от ЛДПР.

По мнению одного из авторов идеи, депутата Леонида Слуцкого, семь дней можно было бы использовать, как дополнительные к майским или январским праздникам. Но если такого желания нет, то гражданин мог бы эту неделю использовать по своему усмотрению. Сейчас ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней.

Слуцкий также добавил, что в своё время продлить майские праздники предлагал недавно ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пока речь не идёт о законодательной инициативе. Но, возможно, в скором времени идею парламентариев от ЛПДР оформят в виде законопроекта и вынесут на обсуждение всех депутатов Государственной Думы.

Ранее ЛДПР предлагало сократить новогодние выходные до двух первых дней года. А остальную часть новогодних каникул передать гражданам в виде дополнительных дней к отпуску.