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Запрет на импорт из России энергоносителей может стать фатальным для экономики всей Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Саксонии (входит в состав Германии) Михаэль Кречмер.

В начале мая Еврокомиссия анонсировала новый пакет санкций против России. В числе прочего в нём указывался постепенный отказ от российской сырой нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что Евросоюз откажется от ввоза российской нефти полностью в 2023 году.

По мнению Кречмера, такое решение невыгодно самой Европе. По его словам, прекращение российских поставок приведёт к дефициту и росту цен на энергоносители. А сам дефицит будет восполняться за счёт всё той же российской нефти, уверен премьер Саксонии.

Кроме того, решение ограничит импорт энергоносителей сыграет не на пользу Германии или в целом Евросоюзу. По словам Кречмера, здесь в первую очередь идёт речь не о снижении отопления в домах европейцев, а о воздействии на экономику. Без российских нефти и газа остановятся многие производства, что чревато большой потерей рабочих мест.

Премьер Саксонии отметил также, что Евросоюзу сейчас стоило бы пересмотреть свою политику в отношении российских энергоносителей.

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