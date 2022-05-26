Не все жители Германии разделяют мнение руководство своей страны относительно ситуации на Украине. После выступления канцлера Олафа Шольца в Давосе на Международном экономическом форуме немецкие сегменты социальных сетей “взорвались” критикой. Некоторые комментаторы даже потребовали отставки канцлера.

26 мая в Давосе Шольц заявил, что Запад не допустит, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях. Такие слова вызвали бурную реакцию немцев. Шольца обвинили в том, что он больше заботится о благополучии стран НАТО, а не Германии. Многие заявили о лицемерии канцлера и желании переложить ответственность за свои действия на других. “Шольц представляет жалкую картину”, – заключил один из комментаторов.

В адрес Шольца и раньше звучала критика. В частности, его неоднократно обвиняли в том, что он поддерживает “воинственную риторику” президента Зеленского вместо того, чтобы больше внимания уделять проблемам Германии, с которыми она столкнулась после начала Россией спецоперации на Украине.