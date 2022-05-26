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Санкционное давление на Россию оказывает не тот эффект, на который рассчитывали страны Запада. Некоторые ограничения эффективны в краткосрочной перспективе, а другие оказались выгодны российской стороне для достижения её целей. С таким заявлением выступил немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос.

В интервью изданию Spiegel Грос привёл примеры с санкциями в банковском и нефтегазовом секторе. В первом случае эффект от санкций долго не продлится, поскольку Россия уже заменяет международные финансовые инструменты своими собственными, сказал экономист. Во втором случае у России явное преимущество перед Европой.

Со слов эксперта, Москва может распоряжаться огромными запасами нефти и газа, на которые всегда найдёт покупателей. В то же время Европа, ограничивая импорт энергоносителей из России, ставит себя тяжёлое положение из-за их нехватки и высокой стоимости. Таким образом, можно говорить, что Москва от европейских санкций в этой сфере только выиграла, заключил советник Европарламента.

Санкции против России западные страны стали вводить в ответ на начало специальной военной операции в Донбассе. Ограничения коснулись банковского сектора, международной торговли, импорта энергоносителей и так далее.

 

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