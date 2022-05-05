Немецкие автомобилисты в ближайшее время могут столкнуться с серьёзной проблемой. Из-за ограничения импорта российской нефти на заправках Германии может возникнуть дефицит бензина. Такую возможность не исключил министр экономики Германии Роберт Хабек, выступая на одном из немецких телеканалов.

Прежде всего, отметил министр, с нехваткой топлива может столкнуться восточная часть Германии. Впрочем, Хабек добавил, что дефицит будет носить временный характер – сейчас власти страны работают над тем, как минимизировать потери, если эмбарго на нефть из России всё же будет объявлено.

Ограничить поставку в страны Евросоюза российских энергоносителей предлагается в проекте шестого пакета экономических санкций. В числе прочего новые санкции ЕС предполагают полный отказ от российской нефти.

Призывы отказаться от нефти и газа из России от некоторых европейских политиков звучат с начала специальной военной операции на Украине. Между тем по мнению ряда специалистов, у Европы нет возможности быстро заместить российские энергоносители альтернативными.