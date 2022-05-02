Британское издание Financial Times сообщило о нехватке в распоряжении ВС РФ высокоточных крылатых ракет «Калибр». Журналисты пишут, что имевшиеся на вооружении боезаряды практически полностью были израсходованы в ходе спецоперации на Украине.

По словам авторов публикации, Россия предпринимает все необходимые меры для пополнения запаса крылатых ракет, но с этим у нее якобы возникли проблемы. Из-за западных санкций она не успевает восполнять резервы и поэтому вынуждена снимать «Калибры» с вооружения других флотов и перебрасывать в акваторию Черного моря.

Напомним, что в украинском Минобороны ранее сообщалось, что ВС РФ уже использовали более тысячи крылатых ракет, стоимость которых составляет почти 7 миллиардов долларов.