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В Московской, Ростовской, Волгоградской и Курской областях ожидаются ночные заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночное понижение температуры воздуха ожидается в ближайшие дни во многих регионах европейской части России. В Ростовской области температура может достичь минус трех градусов.

Роман Вильфанд отметил, что ночные заморозки ожидаются и на юге Приволжского федерального округа. 5 и 6 мая понижение температуры будет наблюдаться практически во всем Центральном федеральном округе. В ряде регионов, среди которых Курская, Брянская, Московская, Липецкая, Тверская, Орловская и Курская области, ожидается похолодание до минут четырех градусов в ночное время.

Роман Вильфанд предупредил о том, что в мае часто наблюдается очень изменчивая погода, которая характеризуется чередованием потепления и похолодания.

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