Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР создали уникальное ружье, предназначенное для перехвата украинских беспилотников. Об этом оружии, существующем в единственном экземпляре, поведал военный корреспондент Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он написал, что ружье позволяет перехватывать управление украинскими дронами. Некоторые из них удается увести у противника, забрав на подконтрольную ВС РФ и ДНР территорию. Если же подобный номер не проходит, то беспилотник просто приземляют на минное поле, где он и уничтожается.

Боец, который рассказал об уникальном оружии, показал трофейный украинский квадрокоптер, перехваченный с его помощью. Также он пояснил, что ружье было собрано умельцами из имеющихся в наличии радиодеталей и подручных материалов. Технологию военнослужащий ДНР раскрывать не стал.